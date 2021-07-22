Врач объяснил, для чего россиянам на Олимпиаде в Токио потребовался психолог

Спортсмены настроены на хорошие результаты

Российским олимпийцам очень важно хорошо показать себя на Олимпиаде в Токио. Чтобы снять эмоциональное напряжение и снизить риск заболевания коронавирусом, спортсмены работают с психологом, заявил врач спортивной медицины Илья Мелехин.

"Все люди за 1,5 года уже устали от пандемии. Большинство пугает неизвестность, и у людей возрос уровень тревожности. А когда это помножено на то, что человек должен хорошо выступить... Они же профессионалы — должны прийти и сделать свою работу. Еще и эти дополнительные проверки. Спортсмены ведь боятся того, что они столько времени готовились и теперь, если хоть один положительный тест, — то все, как стена перед ними рухнула в этот момент. Для этого психологи наши и поехали. Будут их настраивать на то, что при любых обстоятельствах нужно сделать свою работу", - рассказал эксперт.

Мелехин допустил, что спортсменам-женщинам в сложившейся ситуации будет проще адаптироваться из-за более гибкой нервной системы, ведь в случае негатива они могут "поплакать и придут в себя". А если у мужчины настроение "на минус", то с этим уже ничего не сделать, считает медик.

Он добавил, что зачастую спортсмены очень суеверны, а потому, если что-то идет не так, у них появляется "психологический дисбаланс", передает "Вечерняя Москва".

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия состоится в пятницу в 14 часов по московскому времени. В этом году из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без зрителей.

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