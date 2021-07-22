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Россия подала жалобу на Украину в ЕСПЧ. Главное

14:48
  • четверг
  • 22 июля 2021

Выдвинуты обвинения в многочисленных нарушениях европейской Конвенции о правах человека

Российская генпрокуратура подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

Три сотни страниц c фактами, датами и цифрами. Это первая в истории России межгосударственная жалоба в Европейский суд по правам человека. Мера вынужденная, ведь все эти годы в Европе фактически закрывали глаза на действия украинских властей.

"Жалоба затрагивает широкий спектр нарушений прав жителей Украины, российских граждан и организаций, среди которых - ущемление прав и дискриминация, вытеснение русского языка, постоянная угроза жизни жителей Донбасса в результате обстрелами ВС Украины и другими формированиями".

"Жалоба затрагивает широкий спектр нарушений прав жителей Украины, рос граждан и организаций, среди которых - ущемление прав и дискриминация, вытеснение русского языка, постоянная угроза жизни жителей Донбасса в результате обстрелов ВС Украины и другими формированиями", - сообщил начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека Михаил Виноградов.

Все началось в 2014-м. Бесчинства националистов на Майдане, жуткая трагедия в Одесском доме профсоюзов, где людей жгли заживо. Война на Донбассе. Которую Киев развязал против собственного населения.

Все эти нарушения прав человека - в том числе ключевого права на жизнь -  зафиксированы в многочисленных докладах международных организаций. Но к ответственности до сих пор никто не привлечён.

Против украинских властей в ЕСПЧ уже было подано множество индивидуальных жалоб и от жителей Донбасса, и от представителей русскоязычного населения, чьи права Киев ущемляет. Межгосударственная жалоба должна будет привлечь к этим проблемам особое внимание. Ведь речь идет о нарушении Европейской Конвенции по правам человека.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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