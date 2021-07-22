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В Москве обсудили условия для активного долголетия граждан

15:00
  • четверг
  • 22 июля 2021

Для активной жизни нужно соблюдать ряд правил

Как создать условия для активного долголетия граждан – ответ на этот вопрос дали в четверг в Москве в ходе дискуссии. Уже сейчас в столице реализованы несколько проектов для старшего поколения. Это специальное медицинское обслуживание для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями, различные волонтерские программы, сообщает "ТВ Центр".

Но для того, чтобы жить полной и здоровой жизнью, нужно самостоятельно соблюдать несколько правил: правильно питаться, заниматься спортом и общаться со сверстниками.

"Нам нужен обязательно социум. Нет ничего лучше, чем найти единение со сверстниками. Не с детьми-внуками, в виде обучения окружающих, а со сверстниками, с которыми можно творить чудеса. И эта ситуация касается того, что нужно выйти за пределы улицы, составив свой график", - рассказал президент центра имени Рогачева Александр Румянцев.

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