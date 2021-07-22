В России выявили бразильский штамм коронавируса

Он способен снижать эффективность антител

Бразильский штамм коронавируса "Гамма" впервые выявлен в России.

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "Дельта" (индийский штамм – прим. ред.) выявлены единичные случаи варианта "Гамма", - сообщили "Интерфаксу" в научном центре "Вектор".

В Роспотребнадзоре заявили, что вирусы "Гамма" и "Дельта" отнесены к категории "вызывающих озабоченность". Это высокозаразные вирусы, которые могут снижать эффективность антител.

Штаммы "лямбда" и "эпсилон" в России пока не обнаружены, подчеркнули в ведомстве.

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