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Туристам придется заплатить налог за выезд с Мальдив

13:23
  • четверг
  • 22 июля 2021

Власти республики готовятся установить новые расценки

Власти Мальдив намерены ввести налог для уезжающих из республики туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Аэропортные сборы, который сейчас взимаются с путешественников, заменит налог на выезд.
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Туристов, летающих эконом-классом, обяжут заплатить 30 долларов (сейчас сбор вдвое меньше), а любители бизнес-класса заплатят 90 долларов. При этом самую большую ставку на выезд установят для тех, кто путешествует на частном самолете – 130 долларов.

Оплатить налог придется при покупке билета – его включат в стоимость. От уплаты освободят только детей младше двух лет и дипломатов.

Также пассажиры, улетающие из аэропорта Велана в Мале, будут платить дополнительные 25 долларов в качестве сбора на развитие авиагавани.

Министр туризма республики Абдулла Маусум подчеркнул, что подобная практика есть во многих государствах. Он выразил уверенность, что дополнительные расходы не заставят отдыхающих отказаться от поездок на Мальдивы.

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