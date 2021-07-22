ОП Москвы начала обучение наблюдателей на голосовании 17-19 сентября

Набор наблюдателей для работы на выборах продолжается

В столице стартовало обучение наблюдателей Общественной палаты для работы на выборах в Госдуму в сентябре этого года. Обучением займутся преподаватели "Высшей школы экономики" (НИУ ВШЭ), сообщается на официальном сайте ОП Москвы.

"Люди – вот наш главный ресурс при наблюдении за выборами. Видеонаблюдение, колл-центр – всё это упрощает, но не заменяет работу наблюдателей", – отметил руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

На текущий момент в составе корпуса наблюдателей ОП Москвы - 13 тысяч человек. По словам Венедиктова, все участки закрываются наблюдателями.

"Единственная проблема – это ковидные госпитали. Пока не знаем, как там будет организовано голосование и наблюдение в красной зоне", – отметил он.

Наблюдателям также покажут и приложение "Мобильный наблюдатель", с помощью которого они смогут обращаться в Общественный штаб.

Набор наблюдателей для работы на выборах продолжается. Войти в состав корпуса может любой гражданин, которому исполнилось 18 лет на момент дня голосования.

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