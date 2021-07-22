В Москве началось обучение общественных наблюдателей на предстоящие выборы

Об этом сообщил Алексей Венедиктов

Наблюдатели должны знать не только свои обязанности, но и свои права. Об этом рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов.

"В этой связи, мне кажется, было очень важным заключение соглашения с факультетом права Высшей школы экономики, где стоят специалисты, которые лучше нас знают юридические подоплеки этих выборов и смогут прочитать лекции, в том числе наблюдателям", - заявил он.

Со своей стороны профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о процедуре обучения общественных наблюдателей. Они должны обеспечить "тотальное, качественное наблюдение за выборами трех уровней".

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