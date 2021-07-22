Кремль: Россия остается гарантом энергетической безопасности в Европе

Москва готова обсуждать продление транзита газа через Украину

В ходе брифинга с журналистами в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна остается гарантом энергетической безопасности как в Европе, так и во всем мире.

"Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, и я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе. Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что Москва готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года. По словам Пескова, это исключительно вопрос экономической целесообразности.

Кроме того, спикер прокомментировал совместное заявление Германии и США по поводу "Северного потока - 2". Как заметил Песков, Москва хотела бы видеть в этом заявлении посыл к Украине обеспечить экономически целесообразные условия для продолжения транзита газа из России.

Днем ранее состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как отметили в Кремле, лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram