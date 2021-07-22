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Джефф Безос похвастался продажами билетов на корабль New Shepard

13:53
  • четверг
  • 22 июля 2021

Желающих полететь в космос с миллиардером оказалось очень много

Богатейший человек на Земле Джефф Безос признался, что желающих повторить его суборбитальный полет очень много, билеты пользуются большим спросом.

Слетавшего в космос Джеффа Безоса обвинили в эгоизме
Джефф Безос слетал в космос

По словам основателя Amazon и космической компании Blue Origin, продажи исчисляются "сотнями миллионов долларов", передает Business Insider. "Спрос очень-очень велик… Мы собираемся создать еще больше ракет, чтобы проводить полеты почаще", - заявил Безос.

Однако стоимость билетов в Blue Origin так и не назвали. Известно лишь, что за право полететь в космос вместе с Безосом победителю аукциона пришлось заплатить 28 миллионов долларов. Правда, мужчина был вынужден отказаться от полета, его место занял 18-летний Оливер Дэмен из Нидерландов.

20 июля Джефф Безос на корабле New Shepard поднялся на высоту 107 километров и провел в космосе 10 минут, 3-4 минуты из которых экипаж корабля мог испытывать состояние невесомости.

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