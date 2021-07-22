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Песков рассказал об учениях по работе Рунета вне глобальной Сети

13:51
  • четверг
  • 22 июля 2021

Они вполне актуальны, считают в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в ходе общения с журналистами в четверг, что в стране велись учения по работе Рунета при отключении от глобальной Сети. Как подчеркнул кремлевский спикер, эти учения "актуальны".
Большинство россиян не готовы отказаться от интернета

"Мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Вместе с тем пресс-секретарь заметил, что еще одной угрозой является санкционная политика ряда стран в отношении России.

"Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему", - добавил спикер.

Ранее СМИ писали, что в ходе учений с 15 июня по 15 июля была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной Сети.

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