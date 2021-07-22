Бывшая жена Криса Пратта тайно вышла замуж

44-летняя Анна Фэрис стала женой в третий раз

Бывшая жена Криса Пратта Анна Фэрис в третий раз вышла замуж. Избранником актрисы стал оператор Майкл Баррет. Влюбленные поженились в тайне ото всех.

О новом статусе жены Фэрис рассказала во время записи своего подкаста с телеведущей Гейл Симонс.

"Мой муж снял фильм в Японии, и он говорит об этом… Он хотел бы пожить в Японии год. Моей мечтой была бы Венеция", - проболталась звезда.

Знаменитость быстро поняла, что сказала лишнее, и поспешила объяснить всё подруге.

"Да, мы сбежали... Мне очень жаль. Я не знала. Прости, дорогая. Я просто выпалила это, но мне кажется, что я больше не могу говорить "жених", - призналась Фэрис.

Она добавила, что даже забыла рассказать о замужестве родным – настолько естественным ей показалось это событие.

"Мы видели мою семью, и это как бы ускользнуло от меня. Моя тетя спросила меня: "Ты собираешься стать мачехой. Как ты к этому относишься?". Я сказала: "Вообще-то, я стала мачехой примерно четыре дня назад", - заявила актриса.

Фэрис уже дважды была замужем. Первым ее мужем стал актер Бен Индра, но брак распался в 2008 году. А год спустя актриса вышла замуж за Криса Пратта, которому родила сына. Пара развелась в 2017 году.

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