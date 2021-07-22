ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле отметили открытость данных по пандемии в России

14:01
  • четверг
  • 22 июля 2021

Информация публикуется властями в полной мере

Кремль призывает не беспокоиться по поводу открытости связанных с распространением коронавируса данных, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В России выявили 24 471 заразившихся коронавирусом за сутки

"Мы считаем, что данные в полной мере публикуются", - подчеркнул спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что правительство обладает всеми необходимыми сведениями для эффективной борьбы с COVID-19 - в том числе в аспекте вакцинации населения.

"Есть целый набор информации , которая публикуется ежедневно", - уточнил пресс-секретарь.

Ранее в ряде СМИ фигурировала информация о том, что официальные цифры по коронавирусу в России занижены. Песков же отметил, что к этой публикации апеллировать не стоит, так как она не отображает реалии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.