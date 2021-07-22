В Кремле отметили открытость данных по пандемии в России

Информация публикуется властями в полной мере

Кремль призывает не беспокоиться по поводу открытости связанных с распространением коронавируса данных, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что данные в полной мере публикуются", - подчеркнул спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что правительство обладает всеми необходимыми сведениями для эффективной борьбы с COVID-19 - в том числе в аспекте вакцинации населения.

"Есть целый набор информации , которая публикуется ежедневно", - уточнил пресс-секретарь.

Ранее в ряде СМИ фигурировала информация о том, что официальные цифры по коронавирусу в России занижены. Песков же отметил, что к этой публикации апеллировать не стоит, так как она не отображает реалии.

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