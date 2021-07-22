Меркель дала совет своему преемнику по поводу России

Главное - поддерживать диалог с Москвой
Отвечая на вопросы журналистов, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что своему преемнику она посоветовала бы оставаться в диалоге с Россией.
"Мы ведем переговоры с любой страной всегда на основе наших ценностей и интересов. Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Россией", - приводит слова политика ТАСС.
Меркель добавила, что ограничение работы НПО в России осложняет контакты, но это не приведет к прекращению взаимодействия между странами.
"Несмотря на это, [нужно] оставаться в диалоге и пытаться найти решения", - подчеркнула канцлер.
В среду по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили "Северный поток - 2", реализацию минских соглашений, а также ряд двусторонних вопросов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram