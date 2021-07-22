Меркель дала совет своему преемнику по поводу России

Главное - поддерживать диалог с Москвой

Отвечая на вопросы журналистов, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что своему преемнику она посоветовала бы оставаться в диалоге с Россией.

"Мы ведем переговоры с любой страной всегда на основе наших ценностей и интересов. Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Россией", - приводит слова политика ТАСС.

Меркель добавила, что ограничение работы НПО в России осложняет контакты, но это не приведет к прекращению взаимодействия между странами.

"Несмотря на это, [нужно] оставаться в диалоге и пытаться найти решения", - подчеркнула канцлер.

В среду по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили "Северный поток - 2", реализацию минских соглашений, а также ряд двусторонних вопросов.

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