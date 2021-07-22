В Минпросвещения надеются начать учебный год в очном формате

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в привычную жизнь россиян

В Минпросвещения выразили надежду, что новый учебный год российские школы смогут начать в очном формате. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе общественных слушаний по вопросам совершенствования образования.

"Конечно, будем смотреть по эпидемиологической ситуации, потому что прежде всего для нас приоритет — здоровье наших учеников, учителей, родителей учащихся. Но мы очень надеемся, что новый учебный год мы начнем в очном режиме", - сказал министр.

Он напомнил, что в прошлом учебном году многим российским школам из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось переводить учеников на дистанционное обучение, объявлять карантин или продлевать каникулы.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что дистанционный формат образования никогда не заменит очный, это является принципиальной позицией ведомства, передает "Интерфакс".

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