Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне

Рисунок сделали неизвестные на одном из домов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в Telegram на появление на одном из домов в Лондоне портрета главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

"В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо", - написала дипломат.

Ранее неизвестные создали граффити, на котором изображен Лавров, а рядом сделана надпись на английском. Перевести ее можно как "Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?".

СМИ пишут, что эту фразу Лавров произнес в разговоре с британским коллегой в 2008 году во время обсуждения грузино-южноосетинского конфликта.

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