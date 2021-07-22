Сбившая троих детей студентка обжаловала арест

Двое детей умерли в больнице

Защита 18-летней студентки Валерии Башкировой, обжаловала арест девушки. 16 июля она за рулем автомобиля Mazda на улице Авиаторов в районе Солнцево сбила на пешеходном переходе троих детей.

19 июля суд ужесточил меру пресечения для Башкировой, сменив домашний арест на заключение под стражу до 16 сентября. Семья девушки считает ужесточение меры пресечения чрезмерной.

"В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Башкировой на избранную ей меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил пресс-секретарь Тверского суда РИА Новости.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Валерия Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей - мальчиков 5 и 4 лет и девочку 9 месяцев в коляске на нерегулируемом пешеходном переходе. Дети переходили дорогу в сопровождении мамы и бабушки. По предварительным данным, девушка пользовалась телефоном за рулем.

Оба мальчика скончались в больнице от полученных травм. Девочка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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