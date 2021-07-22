ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сбившая троих детей студентка обжаловала арест

15:43
  • четверг
  • 22 июля 2021

Двое детей умерли в больнице

Защита 18-летней студентки Валерии Башкировой, обжаловала арест девушки. 16 июля она за рулем автомобиля Mazda на улице Авиаторов в районе Солнцево сбила на пешеходном переходе троих детей.
Сбившая троих детей на пешеходном переходе студентка признала свою вину

19 июля суд ужесточил меру пресечения для Башкировой, сменив домашний арест на заключение под стражу до 16 сентября. Семья девушки считает ужесточение меры пресечения чрезмерной.

"В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Башкировой на избранную ей меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил пресс-секретарь Тверского суда РИА Новости.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Валерия Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей - мальчиков 5 и 4 лет и девочку 9 месяцев в коляске на нерегулируемом пешеходном переходе. Дети переходили дорогу в сопровождении мамы и бабушки. По предварительным данным, девушка пользовалась телефоном за рулем.

Оба мальчика скончались в больнице от полученных травм. Девочка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Валерия Башкирова
Валерия Башкирова
18-летняя Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей
18-летняя Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.