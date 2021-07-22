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Московский суд оштрафовал Facebook и Telegram

14:36
  • четверг
  • 22 июля 2021

За отказ удалить запрещенную информацию

Как сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, компания Facebook была оштрафована за отказ удалить запрещенную информацию. Всего было рассмотрено два протокола.

"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в общем размере 6 миллионов рублей", - передает ТАСС.

Кроме того, штраф получил и мессенджер Telegram. В его отношении были рассмотрены три протокола. Сумма штрафа - 11 миллионов рублей.

Таким образом, общая сумма всех штрафов мессенджеру составила 26 миллионов рублей.

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