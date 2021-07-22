ФСБ пресекла организованный пенсионером канал контрабанды оружия

Среди контрабанды нашли гранатометные оптические комбинированные прицелы

В пресс-службе УФСБ по Владимирской области сообщили о перекрытом сотрудниками Федеральной службы безопасности канале контрабандной поставки оружия.

"Выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Владимира Ковальчука В. Г., причастного к контрабанде составных частей российского вооружения", - приводит сообщение ТАСС.

Следствие установило, что злоумышленник - военный пенсионер. Среди контрабанды нашли гранатометные оптические комбинированные прицелы "ГОК-9" на сумму более 500 тысяч рублей.

Уточняется, что фигурант был задержан еще в августе 2019 года. Его признали виновным по статье о контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей.

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