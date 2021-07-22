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В Twitter можно будет ставить отрицательные оценки

15:06
  • четверг
  • 22 июля 2021

Пока что функция действует в тестовом режиме

Социальная сеть Twitter тестирует кнопку отрицательной оценки комментариев к публикациям, пишет в четверг ТАСС со ссылкой на службу поддержки площадки.
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"Мы тестируем эту [функцию], чтобы понять, какие ответы в обсуждении вас интересуют. Так мы сможем найти способ показывать вам больше подобных ответов", - сообщили в Twitter.

При этом администраторы соцсети особо подчеркивают, что кнопка отрицательной оценки - это не "дизлайк". Видны эти оценки лишь тем, кто их оставил.

Тестируется вместе с тем и кнопка положительной оценки. Они видны всем пользователям.

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