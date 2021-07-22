На Ставрополье задержали восьмерых подозреваемых в экстремизме

Возбуждено уголовное дело

Как сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю, задержаны восемь человек, подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом в четверг пишет ТАСС.

"Установлены восемь участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей указанной организации, а также вовлечение новых адептов", - отмечено в сообщении.

Задержанных доставили в ГСУ СК по СКФО для следственных действий. Возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что ранее в регионе была пресечена деятельность членов запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

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