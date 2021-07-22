Стас Пьеха ждет максимального наказания для обидчицы сына

Мальчика избила соседка

Певец Стас Пьеха рассказал, какого наказания хочет для обидчицы своего 7-летнего сына. Ранее стало известно, что соседка по даче ударила маленького Петю и его бабушку.

"У меня нет конкретных пожеланий в этом случае, я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам", - заявил исполнитель в беседе с РИА Новости.

Несколько дней назад бывшая жена Пьехи Наталия рассказала, что ее маленького сына и маму "избили средь белого дня". Семья отдыхала в своем коттеджном поселке в Ленобласти. Мальчик подружился с соседскими детьми, но не поладил с их мамой – супругой футбольного судьи Владислава Безбородова Ириной. Мальчик проткнул карандашом надувной бассейн на участке соседей, после чего женщина подошла к ребенку, схватила его за руку и швырнула на землю. Прибежавшая на крики Пети бабушка получила сильный удар по руке. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело "при наличии оснований".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram