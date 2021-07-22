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Медведев заявил, что развитию технологий в России мешают из-за рубежа

15:34
  • четверг
  • 22 июля 2021

Необходимо тщательно определять приоритеты

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе совещания по технологическому развитию страны заявил, что усилия России по развитию технологий осложняются системным противодействием из-за рубежа.
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"Здесь нам напрямую ограничивают доступ к технологиям, которые имеют большое значение для роста экономики, зачастую просто сокращаются научные контакты", - приводит слова Медведева ТАСС.

Он добавил, что в сложившихся условиях необходимо тщательно определять приоритеты и быть максимально настойчивыми. Помочь может создание информационной системы, отслеживающей отечественные высокотехнологичные решения.

"Часто происходят несостыковки и дублирование тех или иных технологических задач", - уточнил зампред Совбеза.

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