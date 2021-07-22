"Господь даст распоряжение": Охлобыстин может вернуться к служению в Церкви

Все произойдет по воле Божией

Актер и режиссер Иван Охлобыстин признался, что не исключает возвращения в церковь в качестве священнослужителя. Артист отметил, что для этого "Господь должен дать распоряжение".

"Так может произойти, но это, скорее всего, произойдет так же, как я стал священником – по воле Божией. Господь даст распоряжение, скорее всего, так", - признался Охлобыстин.

На сегодняшний день актер является священником РПЦ, но временно отстранен от служения. Он был рукоположен в священники архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром (Икимом) в Ташкентской епархии в 2001 году. После этого Охлобыстин завершил карьеру актера и только писал сценарии для кино.

"Я побоялся, что только появляющаяся среда соцсетей создаст ложное общественное мнение, нормальному человеку критиковать никого не хочется… Я поговорил тогда с патриархом Кириллом, и мы приняли решение, что самое разумное будет, пока я снимаюсь в кино, не служить", - отметил артист.

Он подчеркнул, что считает правильным решение временно запретить ему служить литургию и отпускать грехи. На сегодняшний день за Охлобыстиным-священником оставили некоторые права, в том числе причащаться в алтаре как священнослужитель, передает РИА Новости.

"За время моего неслужения я покрестил больше людей, чем за время служения. Там я все время был в храме, а здесь все время на съемочной площадке, а многие люди стесняются по-человечески уточнять что-то. А тут вроде свой коллега, поп бывший, как они считают, хотя я не бывший, поговорили-поговорили... и так покрестил многих – и детей, и взрослых", - добавил звезда "Интернов".

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