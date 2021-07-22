Москвичей предупредили о "температурных выбоинах"

Ближайшие три дня ожидаются прохладными по июльским меркам

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в беседе с РИА "Новости", что в ближайшие три дня воздух в Москве будет на два-три градуса прохладнее многолетних значений. Подобное синоптик назвал "температурными выбоинами".

"Виной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух", - уточнил метеоролог.

Согласно прогнозу, ночью температура будет опускаться до девяти-четырнадцати градусов, а днем окажется не выше плюс 18-23.

Вместе с тем уже со второй половины субботы станет солнечно и сухо. К воскресенью термометры покажут плюс 20-25 градусов.

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