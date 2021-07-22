Россия впервые подала в ЕСПЧ жалобу на Украину

В Москве ждут реакции

Абсолютно закономерным назвали в Кремле обращение России в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину. Комментируя новость об иске Генпрокуратуры в отношении Киева, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва вправе ожидать реакции на негативные события и процессы, которые происходят в соседней стране. Документ, направленный в ЕСПЧ, касается не только преступлений, совершенных и совершаемых против граждан России или её представительств.

Три сотни страниц с фактами, датами, цифрами. Это первая в истории России межгосударственная жалоба в ЕСПЧ. Мера вынужденная, ведь все эти годы в Европе фактически закрывали глаза то, что украинские власти постоянно нарушают права человека.

"Данный шаг назревал уже давно. За годы, прошедшие с момента незаконного госпереворота, ситуация с правами человека на Украине не только не улучшилась, но и вопреки ожиданиям борцов за независимость, как они себя называют, просто деградировала.

По сути, с 2014-го на Украине притесняют, преследуют или просто уничтожают тех, кто не согласен с политикой пришедших к власти в результате государственного переворота, в ходе которого тогда погибли более 100 человек. Виновные не найдены и не наказаны. И это еще больше развязало руки радикалам, действиям которых, сказано в подготовленном Россией документе, киевские власти не просто не препятствуют, а потворствуют.

В 2014-м новое руководство Украины начинает войну в Донбассе. Войну против собственного населения, которое вот уже 7 лет живет, а, точнее, выживает под обстрелами и бомбежками.

"Главное нарушение по отношению к жителям Донбасса - это непризнание их права на жизнь. Будем говорить прямо. Потому что те обстрелы, которые осуществляются со стороны Украины, которые приводят к гибели мирных жителей, являются прямым нарушением этого основополагающего права", - говорит политолог Владимир Жарихин.

Тысячи погибших и пострадавших. Десятки тысяч беженцев. Полностью разрушенные населенные пункты и инфраструктура. Предметом расследования ЕСПЧ должна стать и трагедия в Одесском доме профсоюзов, где радикалы жгли заживо несогласных с политикой Киева. А тех, кто, пытаясь спастись, выпрыгивал из окон, добивали на месте.

Погибли почти 50 человек. Имена их убийц известны. Но за 7 лет никто из них так и не понес наказания. Указано в документе и то, что Киев не запретил полеты гражданской авиации во время военных действий на Донбассе. Власти обязаны были это сделать. Но не сделали. Результат - гибель "Боинга" МН-17. 298 жертв. Гуманитарная катастрофа в ДНР и ЛНР - тоже результат намеренных действий украинских силовиков. Которые, например, периодически прицельно били по Донецкой очистительной станции, оставляя жителей непокорного региона без воды.

Точно также мстили и крымчанам. После воссоединения полуострова с Россией Украина без предупреждения перекрыла подачу пресной воды по Северо-крымскому каналу. Все эти нарушения прав человека, в том числе ключевого права на жизнь, зафиксированы в многочисленных докладах международных организаций. Но к ответственности до сих пор никто не привлечён. Своим критикам Киев буквально закрывает рот. Украинские власти один за другим запрещают СМИ, не согласные с официальной политикой. Отмечаются в документе, направленном в суд, и случаи похищения наших соотечественников, преследование российских граждан и компаний, у которых без всякого суда и следствия отнимали собственность. А еще дискриминационные законы о языке и коренных народах.

"Это запрет пользоваться родным языком, для многих это русский язык. Это запрет обучаться на русском языке, это отстранение многих граждан от участия в выборах, в том числе с юго-востока Украины. Это иск серьезный, посмотрим, как ЕСПЧ будет действовать", - рассуждает сенатор Владимир Джабаров.

Против украинских властей в ЕСПЧ уже было подано множество индивидуальных жалоб и от жителей Донбасса, и от представителей русскоязычного населения, чьи права Киев ущемляет. Межгосударственный иск должен будет привлечь к этим проблемам особое внимание. Ведь речь идет о нарушении Европейской конвенции по правам человека.

"Подобный шаг сделан с целью защитить интересы украинцев, наших соотечественников и граждан нашей страны, которые страдают от произвола украинских властей. Учитывая убедительность приведенных фактов, на мой взгляд, у ЕСПЧ нет других вариантов, кроме как признать их и дать правовую оценку действиям властей Киева. Для ЕСПЧ - это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании", - говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Документ тщательно готовили сразу несколько министерств. Официальным инициатором жалобы стала Генпрокуратура.

"В соответствии с правилом 39 регламента Европейского суда, Российская Федерация заявила ходатайство о введении обеспечительных мер с требованием о незамедлительном прекращении продолжающихся до сих пор нарушений", - сообщил начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов.

Процесс рассмотрения жалобы, скорее всего, растянется на годы. Но согласно регламенту ЕСПЧ в случае подтверждения указанных фактов страна-нарушитель должна быть исключена из Совета Европы.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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