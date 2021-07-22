Глава ОСК отчитался Путину о проделанной работе

В прошлом году корпорация сдала 11 военных кораблей

В состав ВМС России в минувшем году вошли одиннадцать новых военных кораблей. Сегодня об этом доложил Владимиру Путину глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Гражданский флот, по его словам, пополнился за это время двадцатью судами, что стало одним из лучших результатов за последние годы. Сейчас в корпорации активно работают над новыми продуктами. В частности, разрабатываются суда для маломерного флота, которыми до этого мало кто системно занимался. В самое ближайшее время по водным магистралям страны пойдут современные речные трамвайчики и экскурсионные теплоходы.

Рахманов отметил, что один из главных проектов, которому уделяется особое внимание, - это освоение коридора "Юг - Север".

Алексей Рахманов, глава Объединённой судостроительной корпорации: "Сегодня, в этом году, начинаем проектирование контейнеровоза, который будет ходить через Каспий до Хельсинки. Тем самым, мы будем открывать не зависящие от иностранцев пути".

Владимир Путин: "Через Каспий до Хельсинки?"

Рахманов: "Да. То есть возможность взять груз на севере Ирана, либо на западе Китая, и через порт "Оля" довезти до Хельсинки. От "Оли" до Хельсинки судно будет идти со скоростью 19 километров в час семь–восемь дней. И никаких сомалийских пиратов, никаких проблем с застрявшими пароходами в Суэцком канале.

Путин: "Волга, потом…?"

Рахманов: "Волга, потом Волго-Балт, канал имени Москвы, после этого выходим на север и дальше – уже напрямую – Петербург".

Путин: "Там сейчас исправно работают гидросооружения?"

Рахманов: "Ключевые проблемы на сегодняшний день существуют в районе Городца у Нижнего Новгорода. Там осадка, к сожалению, не превышает 2,6 метра".

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