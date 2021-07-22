Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски

В тушении задействована авиация

Более ста природных пожаров потушено в России за минувшие сутки, но обстановка по-прежнему напряженная - действующих возгораний в три раза больше. Самая сложная ситуация в Якутии - там работают специалисты авиалесоохраны, МЧС, военные, помогают волонтеры. Авиация сбросила на очаги тысячи тонн воды, также в регионе используют специальные установки для искусственного вызова осадков.

Апокалипсическая картина: дымная пелена, сквозь которую пробивается зловещее зарево. Вот уж действительно – "страшно красиво". Но это с воздуха, на земле – не до эффектов. В Якутии лесные пожары охватили полтора миллиона гектаров. Остановить пламя, отстоять поселки - не просто сложнейшая задача, а вопрос выживания людей. Пожарных на борьбу со стихией здесь провожают словно героев.

Особое внимание сейчас - поселкам Теют, Кептин и Магарас: огонь на подступах. Чтобы отрезать пламени путь, сотрудники МЧС, Рослесхоза, а также добровольцы роют траншеи. С пожарами борются всем миром - здесь и студенты, и просто неравнодушные люди.

Накануне МЧС увеличило группировку в Якутии на сотню человек. Армейские самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 уже сбросили на пылающие якутские леса больше трех тысяч тонн воды. Чтобы облегчить задачу пожарным на земле, самолёты-зондировщики Ан-26 вызывают дожди. Технология еще советская, но модернизированная.

"Выбирается облачность с определенными критериями, высота облачности учитывается, нижний край облачности, температура за бортом", - объясняет заместитель начальника летно-производственной службы ФБУ "Авиалесоохрана" Олег Нетягин.

Несмотря на все усилия, ситуация остается опасной и сложной. Столица республики в дыму. Концентрация химических веществ уже вдвое превысила норму. Смог дошел до Сахалина и Аляски. Пожары в Якутии видны даже из космоса. Еще одна горячая точка – Карелия. Обычно здесь из окон поезда один вид живописнее другого. Сейчас это будто дорога в ад.

В республике действует режим ЧС. Авиалесоохране помогают парашютисты-десантники из соседних областей. В труднодоступные районы можно попасть только с воздуха. К пожаротушению подключился и бизнес.

Как и в Якутии, огонь здесь то и дело подбирается к домам. И только пожарным начинает казаться, что враг отброшен, как пламя вновь возвращается.

"Здесь по периметру хорошо просматривается и видно, что огонь полностью уничтожил всю сухую растительность на низовье, вверх не пошёл, но некоторые деревья пострадали довольно-таки высоко", - говорит начальник караула из Костомукши Сергей Южаков.

Сколько еще предстоит вести этот неравный бой с огнем, сегодня точно не скажет никто. Пожарам благоволит погода. Август в регионе, по прогнозам синоптиков, будет тоже аномально жаркий и засушливый.

Ольга Оксенич, Александра Панина, "ТВ Центр".

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