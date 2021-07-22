Кремль отреагировал на сделку по "Северному потоку - 2"

Она не учитывает всех интересов Москвы

Продление транзита российского газа через Украину должно определяться исключительно экономической рентабельностью. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил также, что договорённости между США и Германией по "Северному потоку-2", о которых объявлено накануне, не учитывают все интересы России.

Казалось бы, в этой истории пора ставить точку: газопровод достроен, принципиальная договоренность между Вашингтоном и Берлином достигнута. Президент Байден укрепил отношения с ключевым европейским союзником, а для покидающей большую политику Ангелы Меркель запуск "Северного потока – 2" немецкие журналисты называют делом чести.

"Это - хороший шаг вперед. Однако, несмотря на положительный эффект сделка, касающаяся трубопровода, не устраняет расхождений в позициях Германии и Штатов", - заявила Ангела Меркель.

Соглашение в интересах Украины, резюмирует Меркель. Казалось бы, все должны быть довольны и счастливы, но не тут-то было. Байдена критикуют республиканцы, называя сделку стратегической победой Путина.

"Я не в восторге от этого. Меня это не устраивает с точки зрения политики в отношении России, и меня это не устраивает с точки зрения изменения климата. Российские диктаторы через десятки лет будут получать миллиарды долларов каждый год от подарка Джо Байдена", - возмущается сенатор Тим Кейн.

Британская Telegraph вполне серьезно заявляет, что украинцы до смерти замерзнут грядущей зимой, если откажутся подчиниться Москве. Ну а в Киеве соглашение восприняли как очередное предательство и нож в спину. Украина и дальше самоотверженно будет противодействовать "Северному потоку – 2", причем вместе с Польшей.

"Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американо-немецкая договорённость способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока - 2". Мы будем разговаривать с США и Германией по этому поводу", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Впрочем, как пишет западная пресса, в Белом доме Киев попросили воздержаться от комментариев. А после заявления главы украинского МИД ряд конгрессменов выступили за то, чтобы отложить назначенный на конец августа визит президента Зеленского в Вашингтон. Сам Джо Байден четко обозначил – тема закрыта.

"Северный поток - 2" завершен на 99%. Его невозможно остановить. Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то Германия ответит", - заявил Джо Байден.

Как именно – не уточняется. Компенсаций или отступных не будет, прямо заявила канцлер Меркель во время встречи с Зеленским. Украине лишь окажут помощь в переходе на так называемую зеленую экономику. Куда интереснее другое – Берлин обязуется "использовать все доступные рычаги влияния для того, чтобы Россия продлила контракт на транзит газа через территорию Украины на срок до 10 лет". Текущее соглашение истекает в 2024 году. В Кремле отреагировали хорошо знакомой всем поговоркой "Без меня, меня женили".

"В тексте, безусловно, есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы готовы приветствовать. В частности, в заявлении речь идёт о "противодействии агрессии России и её вредоносным действиям, как на Украине, так и за её пределами. Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Он подчеркнул, что "ни на Украине, ни за её пределами никакой агрессии России не было и нет", - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Согласны с этим и в Бундестаге. Педантичные немцы внимательны к деталям и хорошо умеют считать.

"Я критически отношусь к предположению, что Россия хочет использовать "энергетику как оружие". Такое поведение в прошлом демонстрировали США, а не Россия. Наконец, не следует забывать, что газовый спор между Россией и Украиной был вызван, в том числе, и тем, что Украина отбирала газ и не оплатила счет за газ. В выполнении контракта всегда есть две стороны. Односторонняя поддержка Украины не соответствует интересам Германии. Украине также нужно напомнить о соблюдении договоров", - говорит глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Это, кстати, принципиальная позиция Москвы. Ведь к осуждению продления газового контракта Россия готова. Это вопрос экономический целесообразности и рентабельности, впрочем, в Киеве, увы, мыслят другими категориями.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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