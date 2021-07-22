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МИД назвал крайней мерой жалобу России в ЕСПЧ против Украины

16:17
  • четверг
  • 22 июля 2021

Всякому терпению наступает конец, подчеркнули в ведомстве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг заявила, что межгосударственная жалоба к Украине в Европейский суд по правам человека стала крайней мерой, к которой Москва собиралась прибегнуть лишь в исключительном случае.
Россия подала жалобу на Украину в ЕСПЧ. Главное

"С одной стороны, это мотивировано уважительным отношением нашей страны к международным инстанциям, с другой - стремлением к поискам иных, мирных средств разрешения споров вне зала суда. Но всякому терпению наступает конец", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Дипломат добавила, что, привлекая Украину к международной ответственности, Россия выступает за защиту европейского правопорядка.

Жалобу ранее подала Генпрокуратура. Выдвинуты обвинения в многочисленных нарушениях европейской Конвенции о правах человека. В направленном в суд документе отмечаются случаи похищения россиян, преследование инакомыслящих, дискриминация российских граждан и компаний, жестокие обстрелы мирных жителей Донбасса.

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