Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Шла речь и о двусторонних отношениях

Владимир Путин в четверг обсудил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном развитие ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью в Душанбе саммиту ШОС и сессии совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американского военного контингента. Запрещенное в России движение "Талибан" захватило уже значительную часть территории страны.

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