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Один из фигурантов дела главы ГИБДД Ставрополья впал в кому

16:25
  • четверг
  • 22 июля 2021

Врачи оказывают подозреваемому необходимую помощь

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД региона госпитализирован.
СКР раскрыл детали дела главы ставропольского ГИБДД

"Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме", - написал губернатор в Instagram.

Он добавил, что по делу начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова ведутся все необходимые следственные действия.

Ранее было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет за деньги изготавливала пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов. Сумму полученных взяток оценили в 19 миллионов рублей.

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