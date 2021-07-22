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Россия осудила покушение на президента Мали

16:44
  • четверг
  • 22 июля 2021

Произошедшее - попытка помешать развитию внутриполитического процесса в стране

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытку покушения на президента переходного периода Мали Ассими Гоиту.
Неизвестные напали на временного президента Мали

"Поддерживаем твердый настрой Бамако принять все необходимые меры по установлению причастных лиц к совершенному преступлению, к их задержанию и преданию суду", - цитирует дипломата ТАСС.

По словам спикера внешнеполитического ведомства, произошедшее Россия рассматривает как попытку деструктивных сил помешать развитию внутриполитического процесса в Мали.

Россия продолжит принимать участие в международных усилиях по стабилизации обстановки в Мали, заключила Захарова.

Нападение на Гоиту было совершено в день празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам 20 июля в мечети в Бамако. Злоумышленник задержан, глава государства не пострадал.

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