Россельхознадзор сообщил о возможном запрете ЕС на ввоз животных из России

Это касается в том числе домашних питомцев

Россельхознадзор сообщил у себя на сайте, что Россия может потерять право ввозить в Евросоюз животных. Связано это с фактами контрабанды по поддельным российским ветеринарным сертификатам.

"В таком случае станут невозможны как коммерческие перевозки, так и перемещение животных с гражданами, выезжающими за границу", - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что очередная мошенническая схема была обнаружена Германией и Австрией в октябре 2020 года и июле 2021 года. У перевозчика изъяли печать Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Россельхознадзор после получения информации выяснил, что все указанные ветеринарные сертификаты поддельные.

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