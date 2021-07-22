ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые рассказали о случаях бразильского штамма в России

17:22
  • четверг
  • 22 июля 2021

Заболевшие не были привиты

В научном центре "Вектор" сообщили, что выявленные в России случаи заражения бразильским штаммом коронавируса носят единичный характер, передает РИА "Новости".
ВОЗ признала, что штамм "дельта" будет доминирующим

"Привиты заболевшие не были", - уточняется в заявлении ученых.

В центре добавили, что пока нет доказательств более тяжелого течения COVID-19 у тех, кто болеет гамма-штаммом.

"Следует ожидать, что в Российской Федерации конкурентные преимущества варианта "дельта" станут препятствием для потенциального распространения варианта "гамма", - подчеркнули эксперты.

Гамма-вариант впервые обнаружили в Бразилии в ноябре 2020 года. Активно распространяться он стал в апреле 2021-го.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.