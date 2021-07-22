Ученые рассказали о случаях бразильского штамма в России

Заболевшие не были привиты

В научном центре "Вектор" сообщили, что выявленные в России случаи заражения бразильским штаммом коронавируса носят единичный характер, передает РИА "Новости".

"Привиты заболевшие не были", - уточняется в заявлении ученых.

В центре добавили, что пока нет доказательств более тяжелого течения COVID-19 у тех, кто болеет гамма-штаммом.

"Следует ожидать, что в Российской Федерации конкурентные преимущества варианта "дельта" станут препятствием для потенциального распространения варианта "гамма", - подчеркнули эксперты.

Гамма-вариант впервые обнаружили в Бразилии в ноябре 2020 года. Активно распространяться он стал в апреле 2021-го.

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