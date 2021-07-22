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"Магнит" закрыл сделку по покупке "Дикси"

17:54
  • четверг
  • 22 июля 2021

Цена составила 87,6 миллиарда рублей

Ретейлер "Магнит" сообщил о завершении сделки с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited, передает ТАСС.
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"Магнит" приобрел Dixy Holding Limited, холдинговую компанию группы компаний, управляющих 2 438 магазинами у дома под брендом "Дикси" и 39 суперсторами под брендом "Мегамарт", - сказано в сообщении.

Уточняется, что большинство магазинов у дома расположены в Москве и области (1 319 торговых точек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (438 торговых точек).

Кроме того, "Магнит" приобрел 5 распределительных центров и более 700 грузовиков.

На момент закрытия цена сделки составила 87,6 миллиарда рублей. Профинансирована она была за счет собственных денежных средств и неиспользованных кредитных линий "Магнита".

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