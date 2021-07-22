Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах

Лидеры провели телефонный разговор в четверг

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, сообщили в Кремле.

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - отмечено в сообщении.

Кроме того, лидеры рассмотрели актуальные темы российско-армянского сотрудничества в энергетической, экономической и гуманитарной областях.

Стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях.

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