В ВОЗ не исключили рекомендации об обязательной вакцинации

Но подобный шаг связан с определенными рисками

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге дал интервью немецкой газете Handelsblatt, в котором, в частности, ответил на вопрос о том, может ли ВОЗ рекомендовать сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.

"Мы можем прийти к тому моменту, когда ВОЗ порекомендует проведение обязательной вакцинации", - сказал специалист.

При этом он заметил, что подобный шаг связан с рисками. К примеру, может усилиться движение против иммунизации.

Как отметил Клюге, сейчас в Европе быстро распространяется более заразный штамм "дельта", системы здравоохранения могут оказаться под повышенной нагрузкой. Кроме того, собеседник газеты рассказал, что во многих странах темпы вакцинации значительно снижаются - до 40-50%.

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