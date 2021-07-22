ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ВОЗ не исключили рекомендации об обязательной вакцинации

18:36
  • четверг
  • 22 июля 2021

Но подобный шаг связан с определенными рисками

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге дал интервью немецкой газете Handelsblatt, в котором, в частности, ответил на вопрос о том, может ли ВОЗ рекомендовать сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.
Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от коронавируса

"Мы можем прийти к тому моменту, когда ВОЗ порекомендует проведение обязательной вакцинации", - сказал специалист.

При этом он заметил, что подобный шаг связан с рисками. К примеру, может усилиться движение против иммунизации.

Как отметил Клюге, сейчас в Европе быстро распространяется более заразный штамм "дельта", системы здравоохранения могут оказаться под повышенной нагрузкой. Кроме того, собеседник газеты рассказал, что во многих странах темпы вакцинации значительно снижаются - до 40-50%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.