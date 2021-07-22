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Водитель врезался в толпу на тротуаре под Анапой

18:53
  • четверг
  • 22 июля 2021

Пострадали шесть человек

В селе Сукко под Анапой автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу людей, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
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Пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Все они госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

"Предварительная причина: водитель кроссовера заснул за рулем", - уточнили в прокуратуре.

Организована проверка, на место ДТП отправился анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

Ранее кубанское ГИБДД предостерегло водителей от длительных путешествий за рулем в жару, отмечая, что утомляемость в такую погоду возрастает.

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