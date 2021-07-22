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Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий

19:07
  • четверг
  • 22 июля 2021

К правительству переходит часть функций, касающихся приватизации госсобственности

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что глава государства подписал декрет о перераспределении полномочий.
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"Перераспределение полномочий, о котором так много говорили, началось. Только что подписан декрет номер 4", - сказано в сообщении.

Уточняется, что документ вносит корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года. К правительству и местным органам власти переходит часть функций, касающихся приватизации госсобственности.

В настоящее время в Белоруссии готовится проект новой Конституции. По нынешним планам, он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года.

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