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"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

19:26
  • четверг
  • 22 июля 2021

Объемы даже могут быть увеличены

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать газ через Украину после 2024 года для поставки по новым контрактам.
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Он уточнил, что корпорация исходит в первую очередь из экономической целесообразности.

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам", - цитирует Миллера "Интерфакс".

Он добавил, что возможно даже увеличение объемов транзита через Украину.

Кроме того, Миллер обратил внимание на то, что к "Северному потоку - 2" "Газпром" всегда подходил как к экономическому проекту, а не инструменту политического давления.

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