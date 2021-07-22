"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Объемы даже могут быть увеличены

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать газ через Украину после 2024 года для поставки по новым контрактам.

Он уточнил, что корпорация исходит в первую очередь из экономической целесообразности.

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам", - цитирует Миллера "Интерфакс".

Он добавил, что возможно даже увеличение объемов транзита через Украину.

Кроме того, Миллер обратил внимание на то, что к "Северному потоку - 2" "Газпром" всегда подходил как к экономическому проекту, а не инструменту политического давления.

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