Twitter оштрафовали еще на 5,5 млн рублей

Ранее в четверг штрафы получили Facebook и Telegram

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter за отказе удалять запрещенный на территории России контент, передает "Интерфакс".

Рассмотрены были два административных правонарушения. Сумма штрафа составила 5,5 миллионов рублей.

Уточняется, что всего Twitter с начала года получил взысканий на 33,4 миллиона.

Ранее в четверг стало известно, что компанию Facebook оштрафовали на 6 миллионов рублей, мессенджер Telegram - на 11 миллионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram