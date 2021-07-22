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Twitter оштрафовали еще на 5,5 млн рублей

19:58
  • четверг
  • 22 июля 2021

Ранее в четверг штрафы получили Facebook и Telegram

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter за отказе удалять запрещенный на территории России контент, передает "Интерфакс".
В Twitter можно будет ставить отрицательные оценки

Рассмотрены были два административных правонарушения. Сумма штрафа составила 5,5 миллионов рублей.

Уточняется, что всего Twitter с начала года получил взысканий на 33,4 миллиона.

Ранее в четверг стало известно, что компанию Facebook оштрафовали на 6 миллионов рублей, мессенджер Telegram - на 11 миллионов.

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