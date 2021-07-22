США ввели санкции из-за подавления протестов на Кубе

Под санкции попал министр обороны страны

США ввели санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры. Ограничительные меры введены в рамках "закона Магнитского".

Кроме того, под санкции попала Национальная специальная бригада, которая входит в состав МВД Кубы. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Введение санкций ранее анонсировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ограничительные меры введены в связи с подавлением в стране антиправительственных выступлений.

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