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В Сети выложили новый трейлер "Дюны" от режиссера "Бегущего по лезвию 2049"

20:23
  • четверг
  • 22 июля 2021

В России фильм выйдет 14 октября

YouTube-канал WBRussia выложил трейлер экранизации романа Фрэнка Герберта Дюна, которую снял режиссер фильмов "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049", номинант на "Оскар" Дени Вильнёв.
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Роли в картине исполняют Тимоти Шаламе, Зендея, Джош Бролин и Оскар Айзек.

По сюжету, в далеком будущем борьбу за обладание пустынной планетой Арракис, где добывают необходимую для торговли пряность, ведут могущественные семьи. Там также обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах живут скитальцы-фримены. В центре событий - молодой аристократа по имени Пол Атрейдес, обладающий необычным даром.

Композитором "Дюны" выступил лауреат премии "Оскар" Ханс Циммер, съемки проходили в Венгрии, Иордании, Норвегии, ОАЭ, Австрии и Словакии.

На российские экраны лента выходит 14 октября.

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Скриншот. Трейлер Дюна
Скриншот. Трейлер Дюна
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