Сергей Собянин обсудил с жителями Москвы вопросы развития столицы

Говорили о строительстве метро и предстоящих выборах

Сергей Собянин обсудил с жителями Западного административного округа Москва развитие города.

"Мы создали программу "Мой район". И вся команда работает над тем, чтобы в каждом районе было все: свой кинотеатр, свой спортивный зал, свой классный парк, своя пешеходная улица и рабочие места. Самое сложное - это рабочие места, конечно же. Все остальное, у меня нет сомнений, мы сделаем на хорошем, качественном уровне: и благоустроим, и обеспечим объектами соцкультбыта, торговли и так далее. Самое сложное с рабочими местами. За эти годы мы значительно пропорцию изменили: увеличили количество рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца", - сказал Собянин.

Он рассказал, что все девелоперы и инвесторы делают отчисления в фонд Москвы за разрешение строить жилье и частично получают эти средства обратно при условии создания рабочих мест.

Жители округа также задали Собянину интересующие их вопросы, касающиеся, в частности транспортного развития города. Говоря о сроках открытия станции метро "Внуково", он ответил, что уже через год-полтора жители Москвы смогут ездить в аэропорт на метро. Также Собянин рассказал, что к концу следующего года должна быть запущена Большая кольцевая линия метро. Ее введение позволит разгрузить метро в центре города на 20%.

Еще одной темой стал запуск МЦД-4. Ожидается, что это произойдет в 2023-24 годах.

Говорили и о предстоящих выборах в Госдуму. Собянин не согласился с распространенным мнением об отсутствии политической свободы, отметив, что в стране практически ежегодно проходят выборы в органы власти, и кандидаты представляют разные партии.

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