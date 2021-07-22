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Дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение

20:47
  • четверг
  • 22 июля 2021

Технология появится в Москве и еще 11-ти регионах

Компания "Астролаб" разработала технологию для дорожных камер, с помощью которой те будут фиксировать езду без ходовых огней и ближнего света фар. Об этом пишет портал Autonews.
В России за полгода выросло количество камер наблюдения

Распознавать нарушения технология будет с помощью нейросети. Появится она в 12 регионах, в том числе в Москве, Красноярске, Омске и Крыму.

"Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии", - рассказал генеральный директор компании Сергей Ласкин.

Он добавил, что работает нейросеть по принципу подобия.

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