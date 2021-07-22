Минздрав предупредил об опасности тромбозов у перенесших COVID-19

Также у переболевших наблюдаются одышка и тахикардия

Как сообщил в своей памятке Минздрав России, у 20-30% переболевших коронавирусной инфекцией могут возникать тромбозы.

"Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы - 20-30%, одышка - 31,7%", - приводит выдержку из документа ТАСС.

Уточняется при этом, что кашель остается у 13,5% переболевших, боль в груди и тахикардия - у 12,7%.

Эти симптомы, говорят специалисты, могут свидетельствовать о нарушении сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

В июле в России начали проводить углубленную диспансеризация для перенесших COVID-19. Это позволяет выявлять возможные осложнения после инфекции.

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