Правительство выплатит 1,5 млрд рублей многодетным семьям

Речь идет о семьях, в которых родился третий и последующий ребенок

Поддержку инноваций обсудили сегодня на заседании правительства. Как сообщил Михаил Мишустин, государственное финансирование получит проект по производству отечественных белковых компонентов - это основа сухих молочных продуктов, которые используются в детском питании. На эти цели будет направлено 300 миллионов рублей из федерального бюджета.

Также правительство выделит почти 3 миллиарда рублей на выплату вознаграждений кураторам учебных групп в колледжах и техникумах. Мишустин подчеркнул, что по решению президента, преподаватели, как и классные руководители в школах, с 1 сентября этого года будут дополнительно получать по пять тысяч рублей в месяц. Речь зашла и о поддержке многодетных семей.

"По поручению президента правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 млрд рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребёнок. Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года. Размер пособия зависит от конкретного субъекта Российской Федерации. Он равен региональному прожиточному минимуму на ребёнка. Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей. Их получат родители более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям", - заявил Михаил Мишустин.

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