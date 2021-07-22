Последние новости о ситуации с вакцинацией от коронавируса в России

Прививочная кампания идет полным ходом

По информации оперштаба, за сутки от коронавируса в России выздоровели 22660 человек. Прирост заболевших составил немногим менее 24 с половиной тысяч случаев. Эпидемическая обстановка все еще остается тревожной. В связи с ростом заболеваемости в Карачаево-Черкесии подготовлен к открытию резервный госпиталь на 200 коек. Массовая прививочная кампания продолжается по всей стране. В отдаленные районы выезжают мобильные бригады врачей.

Иммунитет буквально с колес теперь можно получить в Уссурийске. В Приморье продолжается масштабная вакцинация. Работают 200 стационарных и мобильных пунктов. А с сегодняшнего дня для прививочной кампании задействовали и второй автобус. Первый курсирует по городу Артем. Внутри передвижного кабинета - все как в стационарном: медбригада из двух человек, стерильность, хранение вакцины в морозильной камере. К приему горожан все готово.

За сутки в России выявили 24471 подтвержденный случай коронавируса. При этом коэффициент распространения ковида в стране снизился до минимальных по сравнению с концом мая значений. Сейчас это 0,95.

В Москве и вовсе 0,75. Эта цифра показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до своей изоляции. Эти данные, наряду с количеством выявляемых случаев заболевания и привитого населения, учитываются при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий и снятию или ужесточению ограничений. Так, в Бурятии кинотеатры и кафе откроются для вакцинированных.

Из Архангельского аэропорта возобновляются международные рейсы. В Челябинске привиться можно прямо в здании местного аэровокзала. Первыми уколы "Спутником" сделали сотрудники.

"Для того чтобы обезопасить себя, своих родственников, потому что каждый день сотни тысяч пассажиров проходят через нас, у нас такая достаточно тактильная работа с людьми", - говорит агент по обслуживанию пассажирский перевозок аэропорта Челябинска Яна Зыкова.

В Москве во всех прививочных центрах уже началась повторная вакцинация. Ее рекомендуется проходить через 6 месяцев после инъекции первым компонентом. Рекомендуемые для этого препараты – "Спутник-V" и "Спутник-Лайт".

В Сибири приступили к ревакцинации военнослужащих. Без отрыва от боевой подготовки. Для доставки медперсонала и препаратов задействованы новейшие санитарные бронеавтомобили "Тайфун Линза". Они могут добраться до любой точки полигона. На их же базе организован передвижной прививочный пункт.

"Ревакцинации подлежат военнослужащие, прошедшие полный курс вакцинации больше полугода назад, а также военнослужащие, которые переболели коронавирусной инфекцией, но имеют низкий уровень антител в крови", - говорит фельдшер медицинский роты Дмитрий Здор.

Ревакцинация особенно важна в свете появления новых штаммов коронавируса. В России зарегистрировали новую тест-систему, чувствительную ко всем вариациям ковида - от альфы до дельты. Уникальный в своем роде набор реагентов готов к серийному выпуску.

Впрочем, криминальные умельцы тоже не дремлют и не брезгуют подзаработать на беде планетарного масштаба. В Москве сразу два задержания, связанных с коронавирусом. Против мужчины, предоставившего на работу липовый сертификат о вакцинации, возбуждено уголовное дело о подделке документов. Он купил подложный документ за 3 тысячи рублей. Но наказание грозит не только изготовителю. Предъявившего заведомо поддельную справку могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей или отправить под арест на срок до шести месяцев. С поличным поймали и подозреваемого в перепродаже поддельных экспресс-тестов. Он сам передал оперативникам, представившимся покупателями 400 упаковок фальсифицированной продукции на сумму 160 тысяч рублей.

В ходе допроса мужчина во всем сознался. Но это не поможет ему избежать серьезного наказания - до шести лет лишения свободы со штрафом до двух с половиной миллионов рублей.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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