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Памфилова призвала не злоупотреблять голосованием на дому

22:41
  • четверг
  • 22 июля 2021

Выборы пройдут в сентябре

Сегодня сразу три политические партии подали в Центральную избирательную комиссию России документы для регистрации кандидатов на выборы в Государственную думу  восьмого созыва. Это "Зелёная альтернатива", "Партия Роста" и "Партия пенсионеров". Всего же на сегодняшний день документы, необходимые для регистрации федерального списка, в Центризбирком представили 11 партий. ЛДПР уже получила удостоверения о регистрации.

Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что прием документов завершится 4 августа, а также прокомментировала некоторые моменты, касающиеся процедуры предстоящего голосования. В частности, она призвала участковые избирательные комиссии строго соблюдать порядок голосования на дому и не допускать злоупотреблений.

"Мы с вами определили, что такое голосование на дому, кто имеет право. Если человек 17-го находится на работе, у него есть возможность проголосовать 18-го или 19-го. Если далеко, записаться  посредством мобильного избирателя на тот участок, где ближе всего от него находится. Поэтому никаких злоупотреблений. Мы будем жестко контролировать то, как формируются списки голосующих на дому, чтобы они не зашкаливали. И не превращались в абсурд или в то, что будет дискредитировать наши выборы", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Голосование на дому
Элла Памфилова
Элла Памфилова
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