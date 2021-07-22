В Италии режим ЧС продлили до конца года

Нынешний его срок истекал бы 31 июля

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца объявил в ходе пресс-конференции, что режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией в стране продлен.

"В только что одобренном декрете содержится продление режима ЧС до 31 декабря", - цитирует министра ТАСС.

Режим ЧС в Италии ввели в конце января 2020 года. Он уже продлевался. Нынешний срок истекает 31 июля.

Во время действия данного режима правительство может в ускоренном темпе принимать экстренные решения. Это касается в том числе введения комендантского часа и расходов из специальных фондов.

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